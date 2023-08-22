Palandöken Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor
ERZURUM (AA) - Palandöken Kültür Yolu Festivali, tiyatro, resim sergisi, söyleşi, çocuk etkinlikleri ve konserlerle devam ediyor.
Festivalin üçüncü gününde Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Erzurum Müzesi ve Kongre Binasında, Muhammet Mağ "Hiç", Türk Süsleme Sanatları, Fotomaraton ve 20. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi düzenlendi.
Farklı alanlarda dinleti, geleneksel el sanatları etkinlikleri ve tiyatro gösterimleri yapıldı. Olimpiyat Park'ta kurulan alanda çocuklar gönüllerince eğlendi.
Günün son etkinliğinde şarkıcı Alişan, müzik severlerle bir araya geldi.
Festival, 27 Ağustos'ta sona erecek.