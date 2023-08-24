Atatürk Üniversitesince 4530 dekarda ekilen hububatın hasadına başladı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan 4530 dekar tarıma elverişli arazide ekimi yapılan buğday, karabuğday, dane mısır ve silajlık mısırın hasadına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, verimli tarım arazilerini değerlendirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim de görmeleri için üniversitede çalışmalar devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 bin 500 dekarda buğday, 540 dekarda karabuğday, 150 dekarda dane mısır ve 340 dekarda silajlık mısır olmak üzere toplam 4 bin 530 dekar alanda tarımsal faaliyet gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerinde mesleki uygulama yöntemlerini tatbik etmeleri ve akademisyenlere bölge tarımında kaliteyi ve verimi artırılabilmek amacıyla bilimsel çalışmalarını arazide deneyimleme ve araştırma imkanı tanınan tarımsal arazilerde, ekimi yapılan ürünlerin hasadına başlandı.

Deneyimli akademisyen kadrosu ve son teknolojik tarım makinalarıyla üretimin bütün aşamalarını Ziraat Fakültesi öğrencilerine aktaran Atatürk Üniversitesi, tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleriyle bölge üreticisine örnek oluyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarının üniversite için katma değer oluşturmanın yanında ilgili alanlardaki öğrenciler için de uygulama olanağı sunduğunu belirtti.

Oldukça bereketli bir hasat döneminde olduklarını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kuru şartlarda dekar alanda 350 kilogram buğday verimi bekliyoruz. Bu tarz çalışmalarla topluma katkı misyonunu yerine getiren üniversitemiz, verimli arazilerini tarım ve hayvancılıkla değerlendirerek ülke kalkınmasına fayda sağlıyor. Modern tekniklerle ekilen ve hasat edilen arazilerimizde en yüksek verimi almak için bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. Tarımsal üretimle elde edilen ürünleri üniversitemiz bünyesindeki çiftliklerde yer alan hayvanlarımız için yem olarak kullanıyoruz. Toplam 4 bin 530 dekar alanda yaptığımız tarımsal üretimi her yıl artırarak ilerleme kaydediyoruz. Aynı zamanda üniversitemizin bilimsel yöntemleri ve tecrübesi bölge üreticisine de yol gösterici oluyor."