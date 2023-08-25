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        Palandöken Kültür Yolu Festivali altıncı gün etkinlikleriyle devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:10 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:21
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        Palandöken Kültür Yolu Festivali altıncı gün etkinlikleriyle devam ediyor
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        ERZURUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle sürüyor.

        Festivalin 6. gününde, Etkinlik ve Miting Alanı'nda sanatçı Sinan Akçıl konser verdi. Sevilen şarkılarnı seslendiren Akçıl'a, dinleyiciler de eşlik etti.

        Van Devlet Tiyatrosunun sahnelediği, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından, istemedikleri bir oyunu sahnelemeleri için rehin alınan iki varyete oyuncusunun hikayesini anlatan "Ay, Carmela" oyunu, Erzurum Devlet Tiyatroları Tiyatro Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

        Erzurumlu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz tiyatro gösterisi, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Franco rejimi döneminden bir kesit sundu.

        Erzurumlu Emrah Kütüphanesi’nde ise Prof. Dr. Haci Ömer Özden tarafından “Erzurum’da Ahilik Geleneği” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Festival, sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösteriminden söyleşilere kadar birçok etkinlikle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

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