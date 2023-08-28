Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Kültür Yolu Festivali" sona erdi

ERZURUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivalin son gününde, kent merkezindeki Etkinlik ve Miting Alanı'nda şarkıcı Fatma Turgut konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Turgut'a dinleyiciler de eşlik etti.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi'nde sahne alan Mustafa Demirci ise ilahiler söyledi.

Aşıkların dinleti sunduğu festivalde, Erzurum Kalesi önünde gastronomi etkinlikleri yapıldı.

Dijital sergi, film gösterimi, fotoğraf yarışması sergisi, tiyatro oyunları, söyleşilerin de yapıldığı son gün etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Böylece, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 2. durağı olan ve 19 Ağustos'ta başlayan Erzurum'daki etkinlikler tamamlandı.