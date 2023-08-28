TMO Genel Müdürü Güldal, Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile görüşen Güldal, burada yaptığı açıklamada, hububat alımlarının devam ettiğini söyledi.

Ahmet Güldal, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırılan ürünlerin hepsinin alınması için alım noktalarının açık olacağını ifade etti.

Erzurum'da öncellikli ihtiyacın lisanslı depo olduğunu vurgulayan Güldal, şöyle konuştu:

"Gelecek sezon yeni lisanslı depolarda alım yapmak istiyoruz. Bu konu Erzurum çiftçisi için çok önemlidir. Özellikle hasat dönemlerinde üretim miktarına göre uygun depolama alanlarının bulunmaması, üreticinin aleyhinedir. Lisanslı depoculuk sistemi, Erzurum’da yeterli kapasiteye ulaşması durumunda ürün kalitesini koruyarak daha fazla gelir sağlayacaktır."

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da lisanslı depoculuk sistemi projesi hazırladıklarını ancak yeterli maddi desteği alamadıkları için çalışmayı hayata geçiremediklerini belirtti.

Kentte, 3 yıl önce hazırlanan proje kapsamında 30 bin ton kapasiteli deponun maliyetinin 19 milyon lira olduğunu ve rakamın bugün itibarıyla 140 milyon liraya çıktığını ifade eden Oral, lisanslı depoculuğun avantajlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Herkes lisanslı depoya koyduğu malı, elektronik ortamda istediği şekilde satabiliyor. İster Erzurum'da ister Kars'ta olsun, ister New York'ta, Paris'te olsun. Malı depoya teslim etti, belgeyi aldı, kalitesinin ne olduğu belli. İstediği yerde işlem yapabiliyor, istediği bankadan kredi alabiliyor. Yani ürünü elde etti, satma mecburiyeti yok. Depoya koyuyor, paraya ihtiyacı olduğunda, mal değerini bulduğunda satıyor. Üreticilerimiz ve çiftçimiz için çok avantajlı bir durum."