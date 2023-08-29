Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu

ERZURUM (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'un işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Çeşitli programları dolayısıyla kentte bulunan Fidan, beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emiz Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Belediye girişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Fidan, Sekmen'den kentteki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Fidan, daha sonra beraberindekilerle kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Bazı vatandaşlar, Bakan Fidan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fidan, daha sonra kentteki bir otelde iş insanları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptı.