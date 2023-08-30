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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:42
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mehmet Sekmen, mesajında, 30 Ağustos'un milletin, özgürlük ve bağımsızlık yolunda irade ile kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ve cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda mihenk taşı olduğunu belirtti.

        Malazgirt Meydan Muharebesi ile 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'daki yüksek inanç ve ruhun iyi anlaşılması gerektiğini aktaran Sekmen, "Bu asil millet 30 Ağustos Zaferi'yle bir kez daha dünyaya Tük milletinin asla esir edilemeyeceğini, şehit kanıyla süslenmiş al bayrağın göklerden indirilmeyeceğini, minareden yükselen ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

        Sekmen, şunları kaydetti:

        "Bedir, Malazgirt ve Çanakkale'de aynı ruh vardır. Milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferlerden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu cennet vatan üzerinde ecdadımızın ruhlarını incitmeden yaşama gayreti içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'mizin banisi, Erzurumlu hemşerimiz, Erzurum Mebusumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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