Doğu Anadolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi'nin ev sahipliğinde verilen resepsiyona, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, daire amirleri, askeri erkan şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, şanlı zaferle birlikte aziz millete biçilmek istenen kefenin tarihin çöp sepetine gönderildiğini söyledi.

Büyük Zaferin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Geçmişte ecdadımız birlik-beraberlik içinde, kadın-erkek, genç-yaşlı, Kürt-Türk demeden ülkemizin kurtuluşu için, istikbali için mücadele ettiyse; bugün de aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı idealle çalışmaktır, gayret sarf etmektir. Vatan sevgisinin imandan olduğunu, vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan kişi olduğunu bilmektedir. Biz bir oldukça, beraber oldukça, yüreklerimiz aynı attıkça, geçmişte olduğu gibi kimse sırtımızı yere getiremeyecektir."

- Ardahan

Ardahan Askeri Gazinodaki programda Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, davetlilerle tek tek selamlaştı.

Vali Çiçek, şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet etti.

Programda, Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü anısına pasta kesildi.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını kutluyoruz. Şanlı tarihimiz özellikle ağustos ayında pek çok zafere tanıklık etmiştir" dedi.

Programa, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer davetliler katıldı.

- Kars

Kars Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.​​​​​​​

Kars Valiliği konağında düzenlenen resepsiyonda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat davetlileri karşıladı.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Vali Yardımcıları Muhammed Furkan Tuna, Muhammed Enes Çıkrık, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, il protokolü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.