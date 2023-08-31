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        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:41
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        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi kardeşini bıçakla öldürdü.

        Pehlivanlı Mahallesi'nde yaşayan kardeşler Ö.Y ile İ.Y arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ö.Y. kardeşi İ.Y'yi bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

        Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan İ.Y. ambulansta hayatını kaybetti.

        Güvenlik güçleri, Ö.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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