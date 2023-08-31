Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesi Aliravi Caddesi'nde ilerleyen F.S'nin kullandığı 25 ACK 795 plakalı otomobili bilinmeyen bir nedenle durduran K.A. ile sürücü ve araçtaki K.N. arasında tartışma çıktı.

Daha sonra çıkan ve çevreden bazı kişilerin de dahil olduğu bıçaklı sopalı kavgada, F.S, K.A. ile K.N. yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan F.S, K.A ile K.N, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.