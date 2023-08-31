Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Yakutiye ilçesi Aliravi Caddesi'nde ilerleyen F.S'nin kullandığı 25 ACK 795 plakalı otomobili bilinmeyen bir nedenle durduran K.A. ile sürücü ve araçtaki K.N. arasında tartışma çıktı.

        Daha sonra çıkan ve çevreden bazı kişilerin de dahil olduğu bıçaklı sopalı kavgada, F.S, K.A. ile K.N. yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan F.S, K.A ile K.N, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü
        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü
        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı
        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        12 bin 279 çiftçinin hibe desteği aldığı Erzurum'da tarımsal üretim arttı
        12 bin 279 çiftçinin hibe desteği aldığı Erzurum'da tarımsal üretim arttı
        Doğu Anadolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verildi
        Doğu Anadolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu verildi
        Erzurum'da bedensel engelli Yasin'in Zafer Bayramı coşkusu
        Erzurum'da bedensel engelli Yasin'in Zafer Bayramı coşkusu