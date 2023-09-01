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        Kendisini "bölge müdürü" olarak tanıtıp güvenlerini kazandığı kişileri dolandıran şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:20
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        Kendisini "bölge müdürü" olarak tanıtıp güvenlerini kazandığı kişileri dolandıran şüpheli tutuklandı
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        ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF/SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzurum'da kendisini resmi bir kurumun bölge müdürü olarak tanıtıp güvenlerini kazandığı 5 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kentte son bir ayda üst üstte dolandırıcılık ihbarları alan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehrin 30 farklı noktasında bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları ile kent güvenliği yönetim sistemi kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        Polisler, 250 saatlik kamera kaydını inceleyerek vatandaşları dolandıran şüphelinin, Kars'tan Erzurum'a 11 ay önce gelerek zaman zaman günübirlik işlerde çalışan ve 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan 52 yaşındaki Mikail M. olduğunu belirledi.

        Ekipler, mağdurların ifadesinden yola çıkarak takibe aldıkları şüpheliyi, yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziki takiple nerelere gittiğini ve kimlerle görüştüğünü tespit etmeye çalıştı.

        Aralarında taksici, nakliyeci, özel halk otobüsü şoförü olan 5 kişiden 31 bin 100 lira dolandırdığı saptanan şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

        - Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti

        Şüpheli Mikail M'nin, emniyetteki ifadesinde, iş hayatında iyi para kazanamadığı için alışkanlık haline getirdiği dolandırıcılığı yeniden yapmaya başladığını belirterek, üzerine atılı suçları kabul ettiği öğrenildi.

        "Güveni kötüye kullanmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında işlem yapılan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ayrıca, güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlar sergileyen zanlının, dolandırdığı kişilerden ayrıldıktan sonra başka yere park ettiği ve kendisine ait olduğu düşünülen bir araçla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

        Zanlının, dolandırıcılıktan elde ettiği paraları da bir kadının hesabına yatırdığı tespit edildi.

        - Paralarını kaptıran mağdurlar, dolandırıcıya nasıl güvendiklerini anlattı

        Taksici, özel halk otobüsü şoförü ve esnafın da aralarında bulunduğu mağdurların, dolandırıcıya nasıl güvenip paralarını kaptırdıkları emniyetteki ifadelerine yansıdı.

        Mağdur taksici S.K emniyetteki ifadesinde, zanlının taksi durağına geldiğini, kendisini Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü olarak tanıttığını ve araca bindikten sonra telefonda görüşerek sözde personeline fırça attığını belirtti.

        Zanlının yaptığı görüşmelerden sonra "bölge müdürü" olduğuna inandığını aktaran S.K, ifadesinde şunlara yer verdi:

        "Cebinden desteyle para çıkarıp saydı, 'bir ödeme yapacağım ve 3 bin lira eksik, git kurumdan sana verecekler alıp getir' dedi. Ben de gel-git yapmamak için 3 bin lirayı verdim ve 'kuruma döndüğümüzde bana verirsin' dedim. Konuşmasında çok inandırıcıydı. Bir de taksiye binerken durakta çalışan arkadaşlarıma selam vererek sohbet etti. Güvendim ben de çıkardım verdim. Şahıs sözde ödemeyi yapmak için taksiden indi ve sonra ortadan kayboldu ama bir daha kimseye böyle güvenmem. Üstelik taksi ücretini bile vermedi, 245 lira da taksi ücreti tuttu."

        Mağdur özel halk otobüsü şoförü S.T ise sefer saatinin dolduğunu ve evine gitmek üzere olduğunu anlattı.

        Yanına gelen dolandırıcının, kendisine 300 lira verip "Beni şu adrese götür" dediğini kaydeden S.T, "Daha sonra otobüste, telefonda birileriyle görüşerek, 'Parayı eksik yollamışsınız, ödeme yapmam için 3 bin lira daha lazım. Ben şimdi otobüs şoförünü size gönderiyorum, siz ona parayı verin' dedi. Bunun üstene tekrar git gel yapmamak için üzerimdeki 3 bin lirayı Mikail M'ye verdim. Fakat sözde ödemeyi yapmak için otobüsten indikten sonra kayıplara karıştı." ifadelerini kullandı.

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