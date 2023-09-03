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        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:54
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        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde teknesiyle balık tutmaya gittiği baraj gölünde kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

        İlçeye bağlı Uzungöl köyünde yaşayan ve 1 Eylül'de Keban Baraj Gölü'ne teknesiyle balık tutmaya giden Mehmet Ç'nin eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan çalışmalara, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, Diyarbakır AFAD Su Altı Kurtarma ekibi ile il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de katıldı.

        Ekipler, Keban Baraj Gölü'nde bot ve tekne yardımıyla ikinci günde bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde yaşayan ve balık tutmak için 1 Eylül'de gece saatlerinde teknesiyle Keban Baraj Gölü'ne açılan Mehmet Ç'nin eve dönmediğini gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp kişinin teknesini gölün ortasında bulmuştu.

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