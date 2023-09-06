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        Erzurum'da kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Erzurum'da bir kişi, kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:01
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        Erzurum'da kızının erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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        Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.A, otomobille evin önüne gelen erkek arkadaşı O.B ile dışarı çıkmak istedi.

        Bu sırada M.A, kendisine engel olan babası Y.A. ile tartışıp O.B'nin aracına bindi.

        Kızını araçtan indirmeye çalışan Y.A. ile araçtaki O.B. ve S.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        O.B. tarafından silahla vurulan Y.A. yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, otomobille kaçan O.B ile S.A'yı kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde aramada, olayda kullanılan tabanca ve şarjör ile iki bıçak ele geçirildi.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kızını araçtan indirmek için baba Y.A'nın bir süre otomobilin arkasından koştuğu, camlarını yumrukladığı ve o esnada O.B'nin araçtan silahla ateş ettiği görülüyor.

        Ayrıca kurşunun isabet ettiği Y.A'nın, yaralı haliyle bir süre otomobilin peşinden gittiği kayıtlara yansıdı.

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