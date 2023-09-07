Erzurum'da "Kentsel Dönüşüm Geliştirme ve Araştırma Çalıştayı" düzenlendi Erzurum'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Çevre Şehircilik Vakfı, Er Konut iş birliğinde "Kentsel Dönüşüm ve Araştırma Çalıştayı" düzenlendi.​​​​​​​

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen çalıştaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Kentsel Dönüşüm ve Çevre Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve jeoloji uzmanları ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerin adının verildiği masalarda oturan uzman kişiler, kentsel dönüşüm ile depreme karşı alınabilecek tedbir ve çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün sadece binaları yıkıp yapmadan ibaret olmadığını ve dönüşümde sosyo-ekonomik, kültürel ile sportif alanda yapılacak faaliyetlerin de planlanıp ona göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

- "(Deprem bölgesi) 5-7 bin arası konutta kentsel dönüşüm gerçekleştirdik"

Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşümde bilimin tüm imkanlarından faydalandığını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Bilimsel metodolojinin katkısını sürekli projelerimizde ve modern metotlarla harmanlamaya çalışıyoruz. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımızı yapıların ekonomik ömür ile yaşları değil, şehrimizdeki bireysel ve toplumsal yaşama koşulları da şekillendiriyor. Eğer bunlar eksik olursa, o yapılaşma sadece otel gibi olur. O çevreyi yaşam alanı haline getirmek bizlerin görevidir. Kamulaştırdığımız her yapıyla şehrimizin yarınlarına sağlam temel atıyoruz. 6 bin civarında konut ile iş yerini şehrimizde yeniledik. Yaklaşık 20 bin konut için özel sektöre imkan sunduk ve 20 bin konutta yapılıp satıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 10 bin civarında konut yaptı. 15 bin yıkılmak üzere olan konutu da kamulaştırdık. Belediye olarak Malatya, Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır'da 5-7 bin arası konutta kentsel dönüşüm gerçekleştirdik."

Sekmen, dönüşüm yaptıkları yerlerde tarihi ve kültürel binaların etrafını açmaya, oraları güzelleştirmeye ve restorasyona tabi tutarak gelecek nesillere aktarmaya önem verdiklerini vurguladı.

Haluk Sur da çalıştayın, ülke çapında yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutmasını, hızlı çözümler üreten yasa tasarısını gündeme getirmesini ve yasalaşmasını diledi.