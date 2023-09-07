Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılında başarıya dikkati çekti: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha kaliteli öğrenim görmesi için başarı çizgisini her geçen yıl artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiftçi, Palandöken ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sene başı okul müdürleri toplantısına başkanlık etti.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul müdürleri ve yöneticilerin olduğu programda Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar katılımcılara eğitimle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Programda konuşan Vali Çiftçi, eğitim-öğretimde başarı çizgisini bir önceki yıla göre yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

- "Öğrencilere rol model olalım"

Bu anlamda okul müdür ve öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Her yıl daha iyiye gitmek, bir önceki yıldan daha iyi olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu noktada okul müdürlerimizden gayret bekliyoruz. Artık bilgilerin eskime çağı 4-5 yıla kadar düştü. Yani fakültede öğrendiğimiz bilgilerle ömür boyu idare etme, öğrencilerimize yön vermemiz mümkün değil. Biz öğrenip kendimizi yenileyeceğiz ki öğrencilere rol model olalım. Geleceğimizin teminatı çocukların sağlıklı bir ortamda öğrenim görmesini sağlamak için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız."