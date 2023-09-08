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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin ana caddelerini ve sokaklarını suyla temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:37
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı
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        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 araç ve 120 personelle sorumluluk alanlarındaki 370 cadde ve sokakta temizlik yapmaya başladı.

        Sorumluluk bölgelerindeki ana arter ve sokakları baştan aşağı yıkayan ekipler, yol güzergahlarındaki refüjler ve ağaçların da bakımını gerçekleştiriyor.

        Ekipler, vatandaşları da çevrelerini temiz tutmaları, çöplerini ayrıştırıcı ve sıfır atık ünitelerine bırakmaları konusunda da uyarıyor.

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