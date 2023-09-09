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        Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü

        TALHA KOCA - Erzurum il merkezi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla görünürlüğü sağlanan ve çehresi güzelleştirilen tarihi yapılarla açık hava müzesine dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:21
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        Erzurum il merkezi "Kültür Yolu Projesi" ile açık hava müzesine dönüştü
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Kültür Yolu Projesi" ile il merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler gibi çok sayıda tarihi mekanı kapsayan bölgede, kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları uygulandı.

        Etrafındaki eski yapıların yıkıldığı ve çehresinin güzelleştirildiği bu tarihi yapıların olduğu bölgedeki 80 hektar alan üzerinde ise ayrıca sosyal donatılı millet bahçesi yapıldı.

        Çalışmalarla açık hava müzesine dönüşen ve ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran bölgenin, kentin yaz ve kış turizmine güç katması hedefleniyor.

        - "Kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler ve yarışmalar düzenleyeceğiz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mekanları gereken bakım ve onarımdan geçirdikten sonra gün yüzüne çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Millet bahçesi inşaatında son rötuşların yapıldığını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

        "İnşallah millet bahçesini yakında halkımızın istifadesine sunacağız. Buradaki tarihi eser niteliğindeki yapıları koruyacağız. Turistler için burada dinlenme ve eğlenme imkanı sağlayacağız. Bu tip yerler yaşam haline getirilmediğinde sahipsiz kalıyor. Biz buranın devamlı bakım, onarımını ve temizliğini yapacağız. Burada kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler ve yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu tip yerlerle şehrimiz yaşanılabilir ve arzu edilen bir kent konumunda yer alıyor."

        - "Millet bahçesi için 200 milyon lira bütçe hazırlanmıştı"

        Sekmen, millet bahçesinin 24 saat kameralarla takip edileceğini belirterek bölgede yeni düzenlemelerin de yapılacağını dile getirdi.

        Bölgeyi sosyal donatılarla güzelleştireceklerini anlatan Sekmen, "Buraya 200 milyon lira bütçe hazırlanmıştı. Açılışın ardından orada göreceğimiz eksikler olacak, onları yeniden düzenleyip tamamlayacağız ki insanlar oraya geldiğinde mutlu olsunlar. Vatandaşlarımız geldiğinde sadece oturmasın, aradığı ne varsa bulabilsin diye çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Sekmen, "Halkımız evde yemeğini, çayını demleyip, gelip tesislerimizden hiçbir masraf yapmadan yararlanabilecek. İsteyen de gelip oradaki yeme içme hizmetinden istifade edebilecek. Çocuklarımız, oluşturduğumuz kütüphane, okuma salonları, dershanelerde hocaların kontrolünde sınavlarına hazırlanacak. Orada rahat ortamda ders çalışıp, çayını ve simidini bedava yiyip rahatça vakit geçirebilecek. Bu, bize Cumhurbaşkanımızın talimatı ve farklı hizmetler de sunacağız." ifadelerini kullandı.

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