Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Erzurum kongresinde konuştu: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz." dedi.

Fatih Erbakan, Erzurum'daki İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin geleceği için genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını hatırlattı.

Seçimlerde herhangi bir pazarlık yapmadıklarını, şahsı veya partisi için herhangi bu adım atmadıklarını ifade eden Erbakan, "'Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız' diyerek, 'İstanbul sözleşmesini geri getireceğiz' diyenlere fırsat vermemek için 'LGBT Türk aile yapısını etkilemez, zarar vermez' diyenlerin ve bu zihniyetin iktidar olmaması için böyle bir tavır içerisinde olduk. 'Okul öncesinde 5 yaşında 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir' diyenlere bu ülkeyi bu devleti teslim etmemek için böyle bir tavrın içerisinde olduk." dedi.

Erbakan, halkın da seçimlerde bu yönde düşündüğünü, ekonomik sorunları bir kenara bırakarak, vatanının ve devletinin yanında yer aldığını belirtti.

Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Bakınız merhum liderimiz Erbakan hocamız 11 aylık kısa bir sürede koalisyonla iktidarda olmasına rağmen ilk yaptığı iş, tek bütçeyi gerçekleştirmek oldu. Şu anda orta vadeli programla bunun çok çok uzağında olduğumuzu maalesef görüyorum. Geniş halk kesimlerinden, dar gelirliden toplanan vergilerden oluşan bu mevcut çarpık vergi sistemini, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır. Adil bir vergi sistemine geçilmesi lazım. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz."

Erbakan, televizyon dizileri başta olmak üzere birçok programın ve filmin, aile yapısına direkt etki yaptığını, yetişen yeni nesillerde çöküntülere sebebiyet verdiğini savundu.

Müstehcenliğin sadece açıklıkla bağdaştırılmaması gerektiğini söyleyen Erbakan, "Senaryoda kim kimin babası, kim kimin kızı, kim kimin kardeşi veya eşi belli değil." dedi.

Konuşmaların ardından Erbakan, programa katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve partiye katılanlara rozet taktı.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile bazı partilerin il temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.