MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, partisinin Erzurum il kongresinde konuştu: MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim ifşa edilecek gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Şahsımıza ve partimize herhangi özel beklenti ya da çıkar peşinde asla olmadık. Çünkü şehadet kanıyla sulanmış bir davanın mensuplarıyız." dedi.

Partisinin, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'ndaki il kongresinde konuşan Aydın, katılımcılara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek kongrenin "hayırlı" olması temennisinde bulundu.

Devlet Bahçeli'nin, Türk siyasetinde büyük izler bıraktığını ifade eden Aydın, "Genel Başkanımız, Hz. Peygamber'in sünnetine uygun olarak 'Ne verirseniz verin. Bir elime ayı bir elime güneşi de koysanız ben inandığım, hayal edip, ülküselleştirdiğim davadan asla vazgeçmem' dedi ve vazgeçmedi. 'Başbakan yapalım, biz destek olalım' dediler, fitne ateşini çoktan yaktılar. Nefsini galebe çaldırmaya çalıştılar ama o 'önce ülke ve millet' diyen bir lider olduğu için nefsinden ari olduğu için açık bir şekilde tavır koydu." dedi.

Cumhur İttifakı'nın ete ve kemiğe bürünerek, zafer kazandığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Rabb'ime şükür karşı tarafa baktığımızda egoların şişkinliğini, çıkarlara düşkünlüğü çok net bir şekilde görüyoruz. Daha pazarlık detayları yeni kokuşmaya başlandı ve mezata düşmeye başladı. Artık birbirlerini ifşa ediyorlar. Bizim ifşa edilecek gizli saklı hiçbir şeyimiz yok. Şahsımıza ve partimize herhangi özel beklenti ya da çıkar peşinde asla olmadık. Çünkü şehadet kanıyla sulanmış bir davanın mensuplarıyız. Genel başkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi bu dualı bir hareket. Bu harekete yanlış olmaz, üzerinden yanlış yapmaya çalışanlara da fırsat olmaz."

- "Milli kahramanlarımızı, alaya aldılar"

"Tarihe baktığımızda Nuri Killigil, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş diye bir ağabeyimiz, büyüğümüz var. Komedi filmlerine ismini konu ettiler. Milli kahramanlarımızı, alaya aldılar. Onlar da hayal etti ve önce düş kurdu. İlkeselleştirip, eyleme dönüştürdüler ama fırsat bulamadılar." diyen Aydın, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çekti.

Aydın, tarihe dönüp bakılması gerektiğini belirterek, "Kimler vatan için ne yaptı ve yapmaya çalışanlara ne engeller çıkardılar? Uçak yapmaya çalıştılar, elinde kaldı. Yaptığı uçağı satmaya çalıştılar, 'yasak satamazsın' dediler. Araba yapmaya çalıştı, 'yapamazsın' dendi. Bunları yaşadık." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, "Özdemir Bayraktar ve evlatlarının Türk savunma ve silah sanayisini nereye getirdiğine şahitlik ediyoruz. Havada, karada Türk'ün egemenliği her yerde teminat altında. Güçlü savunma sanayimiz oldu. Şimdi, Cumhur İttifakı'nı anlamaya çalışanlara bunları anlatmak lazım. 'Kardeşim evinde rahatsan, huzurlu uyku uyuyorsan, sınırın içinde ve dışında güvenle dolaşıp ovana ve otlağına özgürce çıkıyorsan bu gerçekten yüksek idealler sahibi, düşleyip, ülküselleştirip yola revan olup gerçekleştirenlere kulak vereceksin.' Bu kutlu kervan inşallah yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimlerden zaferle çıkmak istediklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İnşallah, 14-28 Mayıs'ta zaferle taçlandırdığımız genel siyasetimizin daha da güçlenmesi adına 31 Mart'taki yerel seçimlerde, Erzurum'dan güçlü bir ses, Allah'ın izniyle hasımlara bir korku ve endişe oluşturacak. Tüm Türkiye genelinde genel başkanımız, '11 büyük il alınacak' diye bir tavır koydu. O vatandaşlarımızı zillet ittifakının hükümlülüğünden kurtaracağız. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Aydın ve İzmir hizmet görecek. Bunun için büyük gayret içerisinde olacağız. Sen, ben ve 3-5 hesabı yapmayacağız. Bir bütün olarak bakıp, koç başlarını belirleyip yola revan olunacak."

Konuşmaların ardından Aydın, programa katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve partiye katılanlara rozet taktı.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, STK ve bazı partilerin il temsilcileri katıldı.