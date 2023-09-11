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        TÜBA, Erzurum'da "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" düzenleyecek

        Erzurum'da, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA), tarımdaki hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği nedeniyle tarımda ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve olası etkilerinin tartışılacağı "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:30
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        TÜBA, Erzurum'da "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" düzenleyecek
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        TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, akademi bünyesinde oluşturulan çevre, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği çalışma grubu ile beslenme çalışma grubunun işbirliğiyle 21-23 Eylül tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde sempozyum düzenlenecek.

        Tarımda yapılan hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren iklim değişikliği nedeniyle tarımda ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve olası etkilerinin tartışılacağı sempozyumda, konuyla ilgili güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri uzmanlarca ele alınacak.

        Hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılacağı sempozyuma, ilgili bakanlıklardan temsilciler, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyeleri, sektörlerden araştırmacı, uzman ve yöneticiler katılacak.

        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA'nın bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunma ve danışmanlık yapma sorumluğuyla hareket ettiğini söyledi.

        - "Biyoçeşitlilik yaşamın hayati unsurlarını temsil ediyor"

        Ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirme, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmanın akademinin öncelikleri arasında yer aldığına değinen Şeker, "Hayati önem taşıyan biyoçeşiltlilik, tarım ve gıda konularında dünya alarm veriyor. Doğanın dengesi benzersiz bir sistem dahilinde çalışıyor. Eğer bu zincirden bir halkayı çıkarırsak bütün sitemin yapısı değişir. Biyoçeşitlilik yaşamın hayati unsurlarını temsil ediyor. Dünyanın dört bir yanında ormanlar yanıyor, kentleşmenin hızı kesilmiyor, iklim değişikliği de dahil tüm bunların bedelini sadece bir ülke ya da toplum değil bütün dünya olarak ödüyor, toplumsal, ekonomik etkilerini çok sert bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla tüm bunların önüne geçmek için yapılan her çalışma aslında hepimiz için." diye konuştu.

        Sempozyumla tarımsal biyoçeşitliliğin önemi ve değeri, yapılan hatalı tarımsal uygulamalar üzerinde duracaklarını kaydeden Şeker, "Hayvancılık, insan sağlığı ve gıda güvenliği de tüm bu başlıkların en önemlileri arasında ve derinlemesine ele alınacak. Biyoçeşitliliği nasıl koruyacağız, bunun için neler yapmalıyız, ne zaman ve nasıl yapmalıyız soruları, yaşamımız, geleceğimiz, çocuklarımızın ve insanlığın geleceği için çok önemli soruları." ifadelerini kullandı.

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