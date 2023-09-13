Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'daki müzede "buz içindeki bitkilerle" küresel ısınma anlatılıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da misafirlerini dört mevsim sıfırın altında 5 derecede ağırlayan Ata Buz Müzesi'ndeki sergide, küresel ısınmadan etkilenen ekolojik dengenin korunmasının önemi "buz içindeki bitkilerle" anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki müzede "buz içindeki bitkilerle" küresel ısınma anlatılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 3 yıl önce açılan müzede, öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, farklı projelerle yaptıkları buzdan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

        Kuruluşundan bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan müzede, şu an Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait endemik bitkiler gelin teli, kırmızı yonca, katır tırnağı, süpürge otu, deve dikeni, unutmabeni, ölmez çiçeği ve civan perçemi, donmuş halleriyle sergileniyor.

        Müzenin Koordinatör Yardımcısı, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Yağmur, AA muhabirine, sergide ekolojik dengeyi vurgulamaya çalıştıklarını söyledi.

        Bu kapsamda iki sergi hazırladıklarını belirten Yağmur, "Ekolojik dengenin farkındalığını gösterme amacındayız. Sanat tarihinde iki yaklaşım çok önemli. Birincisi güzellik, ikincisi ise yüceliğin kavramı. Buradaki sergide oluşum yücelik kavramıydı." dedi.

        Yücelik kavramında "tabiat" olduğuna işaret eden Yağmur, "Ekolojik denge, özellikle buzulların erimesiyle ilgili farkındalığı oluşturmak amacıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. Sanat, farklı okumalara, farklı yaklaşımlara her zaman açık bir alan. Ekolojik dengenin korunmasındaki sürecin bir başka yönü, aslında buzul hayatın ya da canlılığın kaynağının yeni baştan buluşmasını temsil etmesiydi." diye konuştu.

        Önder Yağmur, şu ifadeleri kullandı:

        "Buzullar eridikçe ısı artıyor. Dünya tarihinde 6-7 kez buzul ve ısıl çağ yaşanmıştır. Her ısıl çağ canlıyı yok etmiş, buzul çağ ise o canlının yeniden üremesini sağlamıştır. Buz malzeme, canlılığı, tazeliği ve organizmayı koruyan bir malzemedir. Bu sergiyi oluştururken, buz ve ekolojik dengede canlılığın yeniden üretimiyle ilgili çevremize bu farkındalığı aşılamak istedik. Evlerimizde buzdolabı neden kullanırız? Malzemelerimizi canlı korusun diye. İşte yaşamın içinde de farklı noktalarda buzu kullanırız. Bu ne için? Canlılığı yeniden başlatmak için. Kışın mikroorganizma koruma altına alınır. Yazın ise onun yeniden çıkması sağlanır. Dolayısıyla buz malzeme, bu noktada bakış açımızı yönlendirdi. Ekolojik dengenin korunması ve yeniden üretime katkısı nedeniyle buz malzemeyi kendimize konu edindik."

        Yağmur, sergiyle, sonraki nesillere endemik yapının geleceğe taşınmasında buzun önemini göstermeye çalıştıklarını da kaydetti.

        "Geleceğe belge sunmak adına oluşturulan bir sergi"

        Heykel Bölümü doktora öğrencisi Yıldız Özer de 5 aylık sürecin ardından sergiyi hazır hale getirdiklerini söyledi.

        Bitkilerin toplanması ve dondurulmasının zaman aldığını dile getiren Özer, "İlkbaharla birlikte oluşan bitkileri dondurdum. Bu süreçte farklı bitkilerin ortaya çıktığını gördüm ve onları da zamanla dondurarak bu süreç gelişti. Aslında küresel ısınmaya yani insan faaliyetleri sonucu ekolojik dengenin bozulmasına bir gönderme oldu. Bu, küresel ısınmadan kaynaklı bitki çeşitliliğinin yok olmasına dikkati çekmek, geleceğe belge sunmak adına oluşturulan bir sergi." dedi.

        Özer, buzun tarih boyunca önemli keşiflerin yapılmasına katkı sunduğunu ifade ederek, "Küresel ısınmadan kaynaklı buzulların erimesi tüm canlılar için tehdit oluşturuyor. Bunu ortaya koymak amacıyla bu sergiyi oluşturduk." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi
        Anne katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        TÜBA, Erzurum'da "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" düzenleyecek
        TÜBA, Erzurum'da "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" düzenleyecek
        Doğu Anadolu'da öğrenciler dersbaşı yaptı
        Doğu Anadolu'da öğrenciler dersbaşı yaptı
        Erzurum'da ADEM kurslarına katılan kadınlar hem kendini geliştiriyor hem pa...
        Erzurum'da ADEM kurslarına katılan kadınlar hem kendini geliştiriyor hem pa...