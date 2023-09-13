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        Erzurum'da polisler okul önleri ve çevresinde uygulama yaptı

        Erzurum'da polis ekipleri, okulların çevresinde "Okul Yolunda, Her şey Yolunda" sloganıyla denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:21
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        Erzurum'da polisler okul önleri ve çevresinde uygulama yaptı
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        Şehrin farklı yerlerindeki okul önlerinde ve çevresinde yapılan uygulamalara, Asayiş ve Çocuk Şube, Yunus timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Toplum Destekli Polislik ile trafik ekipleri katıldı.

        Ekipler, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde okul çevreleri, metruk binalar, umuma açık yerler, internet kafe, oyun salonları, servis araçları ve park ile bahçelere yönelik denetim yaptı.

        Uygulamalarda, şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı.

        Ekipler, okul önlerinde durumundan şüphelendikleri şahısların üst aramalarını yaparak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirdi.

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