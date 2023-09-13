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        Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:50
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        Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adem Y. yönetiminde Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ilerleyen 25 LR 915 plakalı pikap, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü araçta sıkıştığı yerden kurtardı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri de yolda başka bir kazanın olmasını önlemek için sürücüleri uyardı.

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