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        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'da, şeker poşetlerine gizlenmiş 735 parça halinde 8 kilo 557 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:52
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        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmada, narkotik madde arama köpeği "Eris" ile yaptıkları aramalarda, şeker poşetlerine gizlenmiş 735 parça halinde 8 kilo 557 gram eroin ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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