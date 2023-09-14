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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 66 kişiye işlem yapıldı, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:07
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam etti.

        Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 olayda 11 şüpheliye, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak" suçundan 39 olayda ise 55 şüpheliye yönelik 47 olayda 66 şüpheliye işlem yaptı.

        Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 kilo 258 gram eroin, 1 kilo 70 gram esrar, bir miktar metamfetamin, afyon sakızı, bonzai, sentetik ecza ile 9 bin 110 lira ve 100 dolar suç geliri para ele geçirdi.

        Polislerce gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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