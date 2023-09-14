Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı

        Erzurum'da, Atatürk ve Yıldız Teknik üniversiteleri iş birliğinde düzenlenen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Nene Hatun Kültür Merkezi Ana Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çetin, AA muhabirine, kongrenin, gıda mikrobiyolojisi alanında faaliyet gösteren akademisyenler ve ilgili kişilerle, gıda mikrobiyolojisinin sorunları ve çözümleri için düzenlendiğini söyledi.

        Çetin, kongrenin verimli geçtiğini ifade ederek, "Bilimsel, ekonomik ve resmi işlemleri beraberce çözdürmeye çalışıyoruz. Kongredeki amacımız, gıda mikrobiyolojisi özelinde Tarım Orman Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgisi olup çalışan, akademisyenler, bürokratlarımız, öğrencilerimiz ve özellikle özel sektörümüzü bir araya getirilerek mevcut ortamda bilgi alışverişi yapabilmelerini, kendi sorun ve çözüm önerilerini beraber tartışabileceği bir ortam oluşturmak." diye konuştu.

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Arıcı ise 6 aydır kongreye hazırlandıklarını, gıda mitolojisinin, insan hayatı ve gıdalar için çok önemli bir alan olduğunu belirtti.

        Kongrenin yararlı olmasını dileyen Arıcı, "Biz de buradaki hocalarımızla anlaştık. Araya deprem girdiği için biraz gecikti ama 6 ay içerisinde küçümsenemeyecek bir efor sarf ettik. Kongrenin ülkemize, insanlığa ve bilim alanına faydalı olacağını düşünüyoruz. Kongredeki çıktıların, gıda mitolojisi mevzuatına da katkı sağlayacağı düşünülüyor. Pandemiden dolayı bu kongreler yapılamadı. Artık normalleşip bu kongreleri seri şekilde yapalım diyoruz. Kongreden en çok beklediğimiz, ümit ettiğimiz işbirliklerinin ve fikirlerin yeniden canlandırılmasıdır." dedi.

        Öte yandan kongrede, YTÜ Teknoloji ve Transfer Ofisiyle geliştirilen doğal probiyotikli noodle tanıtıldı.

        Ürünü tanıtan YTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Enes Dertli, son dönemlerde geleneksel ve fonksiyonel gıdaların önemli bir konu olduğunu belirterek, ülkede sürekli yeni fonksiyonel gıdalar geliştirildiğini anlattı.

        Dertli, "İnsan sağlığına yararlı bir ürün geliştirdik. Gençler çok fazla tüketiyor ve gençlerin sağlığı bizim için çok önemli. O yüzden onları sağlığı noktasında önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek kongre, 16 Eylül'de sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı
        İkna edilip, örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
        İkna edilip, örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Prof. Dr. Toy: Sadece depreme değil, iklim tehlikelerine karşı da dirençli...
        Prof. Dr. Toy: Sadece depreme değil, iklim tehlikelerine karşı da dirençli...
        Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası