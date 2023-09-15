Erzurum'da meslek gruplarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başladı Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğünce meslek gruplarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen eğitime sağlık personelleri katıldı.

Eğitimde katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, verilen eğitimin iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi amaçlandığını, bilimsel ve sistemli çalışmalarını sağlandığını belirtti.

Sağlık sektörünün insana hizmet verdiğini hatırlatan Bedir, "Çalışma şartları yüzünden sağlığın bozulmasını önlemenin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan iyilik halini en üst düzeye ulaştırarak korumanın en temel unsuru, her şeyde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği de eğitimden geçmektedir." dedi.

Güvenlik kültürünü oluşturulmaya çalıştıklarını kaydeden Bedir, "Eğitimlerin yanı sıra iş yeri hekimimizce yapılan sağlık muayeneleri ile koruyucu sağlık hizmetine önemli katkıda bulunmaktayız. 'Sağlığınızı güvenliğinizle koruyunuz' sloganıyla çıktığımız yolda, tüm çalışanlarımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin, 1 ay boyunca devam edeceği belirtildi.