Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 83 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 74 Yakup Kırtay), Estrela (Dk. 83 Özgür Sert), Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Dk. 70 Alican Özfesli) Eren Tozlu (Dk. 83 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel

        Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya (Dk. 61 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Arda Gezer), Onur Efe, Tolga Ünlü (Dk. 74 Mehmet Gündüz), Caner Baycan (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Paixao

        Goller: Dk. 20 Celal Hanalp, Dk. 38 (penaltıdan) ve Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 86 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Özdemir (Altay), Dk. 52 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Eğilmez: 43 kilometrelik Zengezur koridoru, bölgedeki ülkelere kat...
        Doç. Dr. Eğilmez: 43 kilometrelik Zengezur koridoru, bölgedeki ülkelere kat...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da meslek gruplarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başladı
        Erzurum'da meslek gruplarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başladı
        Erzurumspor FK'li minik taraftarın Eren Tozlu sevgisi karşılıksız kalmadı
        Erzurumspor FK'li minik taraftarın Eren Tozlu sevgisi karşılıksız kalmadı
        Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge...
        Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası