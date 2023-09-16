Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 83 Süleyman Koç), Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 74 Yakup Kırtay), Estrela (Dk. 83 Özgür Sert), Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Dk. 70 Alican Özfesli) Eren Tozlu (Dk. 83 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel
Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Sefa Özdemir, Efe Sarıkaya (Dk. 61 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Arda Gezer), Onur Efe, Tolga Ünlü (Dk. 74 Mehmet Gündüz), Caner Baycan (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Paixao
Goller: Dk. 20 Celal Hanalp, Dk. 38 (penaltıdan) ve Dk. 45 Eren Tozlu, Dk. 86 Rosheuvel (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Özdemir (Altay), Dk. 52 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
ERZURUM