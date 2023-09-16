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        Erzurumspor FK-Altay maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Altay'ı 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, uzun bir süre sonra kendi sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:47 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:20
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        Erzurumspor FK-Altay maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Altay'ı 4-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, uzun bir süre sonra kendi sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı net bir skorla kazandıklarını, rakibe pozisyon imkanı vermediklerini ifade etti.

        Lige zor bir fikstür ile başladıklarını belirten Kutlu, "Futbolcular, teknik ekip ve başkanımız hepimiz çok mutluyuz. Lige çok zor bir fikstür ile başlamıştık. Daha önce ligin ilk altısındaki dört takımla oynamıştık ve bu maçlarda da hep kazanmaya yakın taraftık. Hatta içeride oynadığımız Manisa maçını bugünkünden daha iyi oynamıştık ama şanssız bir şekilde kaybettik." dedi.

        Kutlu, futbolcuların maçı kazanmak için büyük bir özveri ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Altay bu ligin deneyimli ve özverili bir takımı. Çok iyi oyuncuları olan bir takım ama bugün gerçekten biz sahaya çok iyi yayıldık. Oyuncular hem defansif hem de ofansif oynadı. Girdiğimiz pozisyonlarda Manisa maçının aksine gole çevirince bizim adımıza aslında rahat gibi gözüken bir maç ama gerçekten çok zor bir maçtı. Çünkü maçın kırılma anları var. Burada en büyük pay oyuncuların bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Devre arasına kadar yüksek puan toplamaya çalışacaklarını anlatan Kutlu, şunları kaydetti:

        "En yüksek puanla iyi futbol oynayıp, iyi futbol izlettirip yensek de yenilsek de mücadele eden, sonuna kadar terinin son damlasına kadar savaşan bir takım istiyoruz. Devre arası inşallah transfer yasağı açılırsa ondan sonra süreci değerlendireceğiz. Biz oynadığımız bütün maçlarda gerçekten çok yeterli pozisyon sayısına girdik. Değerlendiremiyorduk Eren'in şanssızlığı vardı. Vurduğu toplarda ya kaleciler iyi kurtarış yapıyordu ya da iyi vuruşlar gol olmadı. Ama bugün golle tanıştı ve o da üzerinden büyük bir yük attı. Eren çok önemli ve kaliteli bir oyuncu. Hem bu lig için hem de yukarıdaki lig için. Son derece özellikli bir oyuncu. Bugün 4 gol attık ama geçmişte oynadığımız 4 maçta da golle buluşabilecek sayıda pozisyona girmiştik. Bugüne kısmetmiş inşallah bundan sonra devam ettiririz diye düşünüyorum."

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