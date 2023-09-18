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        Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

        Erzurum'da devam eden Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:17
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        Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
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        Erzurum'da devam eden Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde, şampiyona için kentte gelen sporcuları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Çiftçi, "Bu müsabakalarda başarılı olan sporcularımız ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecekler. Bütün sporcu, teknik adamlarımıza ve hakemlerimize üstün başarılar diliyorum. Sporcularımız inşallah bundan sonra da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de gerçekleştirilen şampiyonanın önemine değinerek, "Bakü'de gerçekleştirilen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye olarak 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alarak takım halinde dünya şampiyonu olduk. Gençler, sizler de önünüzde bu işi yapan abileriniz ve ablalarınızın yanında çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ümitli ve ümitvar olacağız, moralli olup çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, 73 ildeki 743 kulüpten 2 bin 200 sporcunun katılımıyla 21 Eylül'e kadar devam edecek.

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