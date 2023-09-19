Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek

        TALHA KOCA - Erzurum'da 13 yılda sunduğu destekle 145 milyon liralık yatırıma öncülük eden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), hem kentin istihdamına katkı sağlıyor hem de yeni yatırımlar için girişimcilerin önünü açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum'da 13 yılda sunduğu destekle 145 milyon liralık yatırıma öncülük eden Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), hem kentin istihdamına katkı sağlıyor hem de yeni yatırımlar için girişimcilerin önünü açıyor.

        KOSGEB, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacıyla destek ve hizmetlerini sürdürüyor.

        "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında özellikle Kovid-19 salgını döneminden etkilenen 611 işletmeye 44 milyon lira destek veren KOSGEB, program ve projeleriyle girişimcilerin kalkınmasına olanak sağlıyor.

        Bu yılın 9 ayında ise 218 işletmeye 20 milyon lira destek sağlayıp, 230 kişiye istihdam yolu açan KOSGEB, destekleriyle yurt dışına açılan işletmeler için de farklı programlar uyguluyor.

        Kentte son 13 yılda 7 bin 918 işletmeye 145 milyon lira destekte bulunan KOSGEB, yatırımcılara verdiği desteklerle il ekonomisine önemli katkı sunuyor.

        KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, AA muhabirine, son 13 yılda kentte verilen desteklerle kurulan iş yerlerinde yaklaşık 6 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

        KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere yönelik farklı destek programları olduğunu ifade eden Aktaş, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında 65 bin lira ile başlayıp, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı'nda 10 milyon liraya kadar destek verdiklerini anlattı.

        Aktaş, imalat yapan işletmelerin, İleri Girişimci Destek Programı ile 375 bin, imalat dışında faaliyet gösterenlerin de Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 65 bin liraya kadar destek aldığını belirtti.

        KOBİ'lere yönelik de farklı destek programlarının olduğunu dile getiren Aktaş, "İşletme Geliştirme Destek Programı ile içerisinde yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, test analiz ve belgelendirme gibi 16 farklı desteğimiz var. Üst limiti 3 milyona kadar ödeme yapılan destek programlarımız var." dedi.

        - "Kadın, engelli, şehit ve gazi yakını girişimciler için desteklerimiz var"

        Girişimcilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Aktaş, "Kurumumuzun amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm işletmelerin etkinliğini artırarak rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmektir. Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile ihracat yapmak isteyenlere yönelik desteklerimiz var. Bu program ile 300 bin liraya kadar destek veriyoruz. Kadın, engelli, şehit ve gazi yakını girişimciler içinde pozitif ayrıcalık uygulayan programlarımız mevcut." diye konuştu.

        Genç girişimci 30 yaşındaki Sefa Yalçın ise mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini, bu yılın başında aldığı destekle işini geliştirdiğini belirterek, "KOSGEB'den 1 milyon 200 bin liraya yakın destek aldık. Bu destekle işimizi daha verimli hale getirdik. Bizim için kapasitemizi artıracak destek oldu. Çok memnun kaldık bu destekten ötürü yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hedefi A Ligi'nde kalmak
        19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hedefi A Ligi'nde kalmak
        Kayaların arasına düşen yavru köpek, kurtarıldıktan sonra ilk annesini emdi
        Kayaların arasına düşen yavru köpek, kurtarıldıktan sonra ilk annesini emdi
        Yoğurda 'yerli ve milli maya' için patent başvurusu
        Yoğurda 'yerli ve milli maya' için patent başvurusu
        Erzurum'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" düzenleniyor
        Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" düzenleniyor
        Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyo...
        Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyo...