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        Erzurum'da 40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya verildi

        Türk Kızılaya 40. kan bağışında bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye altın madalya ve beratı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:58
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        Erzurum'da 40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya verildi
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        Türk Kızılaya 40. kan bağışında bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye altın madalya ve beratı verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen Vali Çiftçi, burada form doldurup gerekli testlerin yapılmasının ardından kan bağışında bulundu.

        Daha sonra Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Çiftçi'ye 40. kez bağış yapması nedeniyle altın madalya ve berat verdi.

        Vali Çiftçi, kan bağışında bulunmaya devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

        "Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığım kan bağışına bugün de devam ediyorum. İnşallah bundan sonra da bağışlarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Bütün vatandaşlarımıza Kızılaya kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı insandır, insandan başka da temin edilecek kaynağı yoktur. Bütün vatandaşlarımız üzerine düşeni yaparsa kan sıkıntısının çözüleceğini düşünüyorum. Bugün aynı zamanda 40. kan bağışım için değerli başkanımız hem beratımı hem de altın madalya teslim ettiler. Bundan dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Son olarak, kan ver can ver diyorum."

        Vali Çiftçi'ye, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan eşlik etti.

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