Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydan'ında düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesçi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir okundu, şehitliklere karanfil bırakıldı.

Salih Mesçi törendeki konuşmasında, "Gazilik ömür boyu taşınacak birer şereftir. Kahraman gaziler gününüz kutlu olsun." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan üsteğmen Soner Altıntel de bugün her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Törene ,İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de Valilik binası bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de gaziler için yemek programı düzenlendi.

- Kars

Kars'ta, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlanıp anıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Muharip Gaziler Derneği'nde devam eden programda, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile gaziler "Kahraman Ecdadımız 100. yıl ve 19 Eylül Anısına" adlı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde de Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

- Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende Vali Hayrettin Çiçek, gazilerle bir süre sohbet etti.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'in konuşma yaptığı törene, Garnizon Komutan Vekili Albay Veli Altınay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum müdürleri, askerler ve gaziler katıldı.

Katılımcılar daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

- Ağrı

Ağrı'da da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanvekili Hakkı Kaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Hava Şehitleri Anıtı’na karanfil bırakıldı.

Ardından Vali Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, gaziler ve beraberindekiler, şehitlerin mezarına karanfil bırakıp dua etti.

Burada sona eren programın ardından öğretmenevinde gaziler ve şehit ailelerinin onuruna yemek verildi.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, gaziler ve şehit yakınlarının her zaman bu milletin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Devletin kolay kurulmadığını, Türk milletinin tarih boyunca nice kahramanlık ve zaferler kazandığını belirten Koç, "Bizim inancımıza göre şehitlik en yüksek mertebedir. Allah şehitlerimizden razı olsun. Yine bu yolda hiç düşünmeden canını ortaya koyan ama şehitlik nasip olmayanlar da bizim baş tacımız gazilerimizdir. Bu millet gazi bir millettir."

Ülkenin 15 Temmuz 2016'da dış güçlerin güdümündeki FETÖ tarafından işgal edilmeye kalkışıldığını ifade eden Koç, milletin bu işgal girişimine topyekun karşı çıkıp devletinin yanında olduğunu vurguladı.

- Erzincan

Erzincan'da belediye önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, Erzincan Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulunup bir süre gazilerle görüştü.

Törene, Aydoğdu ve Taş'ın yanı sıra 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, askeri erkan ve il protokolü katıldı.