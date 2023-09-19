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        Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu doğan yavrusu, koruma altına alındı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince yaralı ve bitkin bulunan doğan yavrusu, tedavisi için koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:48
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        Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu doğan yavrusu, koruma altına alındı
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince yaralı ve bitkin bulunan doğan yavrusu, tedavisi için koruma altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aziziye ilçesinin Toprakkale Mahallesi'nde kolluk devriyesi esnasında, yaralı ve bitkin haldeki doğan yavrusunu buldu.

        Yaralı kuşu muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        DKMP'de görevli ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya bırakılacak.

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