Erzurum'da 70 derece termal su için sondaj çalışması başlatıldı Şifalı termal kaplıcalarıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Aziziye ilçesindeki Ilıca'da, seracılıktan ısınmaya kadar birçok alanda kullanılması için 70 derece ve üzerinde sıcak su elde etmek hedefiyle sondaj çalışmaları başlatıldı.

Şifalı termal kaplıcalarıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Aziziye ilçesindeki Ilıca'da, seracılıktan ısınmaya kadar birçok alanda kullanılması için 70 derece ve üzerinde sıcak su elde etmek hedefiyle sondaj çalışmaları başlatıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sondaj çalışmalarının sonunda ilçede yepyeni bir enerji döneminin başlayacağını söyledi.

Elde edilecek sıcak suyun sadece termal turizme değil, seracılıktan ısınmaya kadar birçok alanda ilçeye can suyu olacağını belirten Orhan, "Halihazırdaki termal suların sıcaklığı 39-40 derece ve bu sular, uzun yıllar önce kullanılan teknolojilerle elde edilmiş. Ilıca'da şu an itibarıyla kullandığımız termal su kaynakları 100-150 metre derinlikte açılabilmiş kuyulardan elde ediliyor. Şimdi yeni derinlik hedefini en az 450 metre olarak belirledik. Bu da mevcut sıcaklığın neredeyse iki katı sıcaklıkta termal su elde etmek demek." dedi.

Orhan, Ilıca’nın zengin yer altı sıcak su kaynaklarıyla öne çıktığını belirterek yürütülen sondaj çalışmasının sonunda termal suların hem nitelik kazanacağını hem de katma değeri çok yüksek enerji kaynağı elde edileceğini bildirdi.

Termal suların ısınma için de kullanıldığını, Afyon ve İzmir çevresinde bunun örneklerinin bulunduğunu dile getiren Orhan, "Bölgeden 70 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda su elde etmek sadece termal turizme ivme kazandırmayacak aynı zamanda Erzurum için alternatif ısınma yöntemi de olacak. Bilimsel incelemeler ve veriler ışığında başlattığımız bu çalışmadan elde edeceğimiz sonuç üzerinden yeni kaynaklar ve kuyulara sahip olacağız. Ülkemizde ve dünyada bunun birçok örneği var." ifadelerini kullandı.

Orhan, sondaj çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi.