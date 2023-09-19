Erzurum'da "Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu" açıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun Erzurum'da açıldığını söyledi.

Erzurum-Erzincan yolu üzerindeki Çiğdemli Mahallesi mevkisinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 5 dönüm arazi üzerine kurulan, tüm bölümleri 7 gün 24 saat kontrol ve denetim yapacak şekilde ışıklandırılan, 11 gece görüş özellikli kamerayla donatılan istasyonun açılışı, Bakan Yardımcısı Gümen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gümen, burada yaptığı konuşmada, bulaşıcı hayvan hastalıklarının, hem hayvancılık anlamında hem de ekonomik anlamda büyük kayıplara sebep olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hayvan hastalıklarıyla mücadele etkin politika izlediğini ifade eden Gümen, "Önlediğiniz hayvan hastalığı hem ülke ekonomisine hem gıda arzına hem de en önemlisi insan sağlığına direkt olarak olumlu katkı sağlıyor." dedi

Gümen, hayvan hastalıklarıyla mücadelede en etkin yolun kaynağında çözüm olduğunu, açılışını yaptıkları istasyonla bunu sağlamayı amaçladıklarını belirterek, böylelikle hem hastalığın diğer illere yayılmadan kaynağında çözüleceğini hem de üretici ve tüketicinin korunacağını belirtti.

"Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum’da hayata geçti." diyen Gümen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Erzurum’dan sonra Elazığ ve Mersin'de de istasyon açılacağını aktardı.

İstasyonda hayvanların aşılarının tam olup olmadığı, kulak küpelerinin varlığı ve sağlık raporunda yer alan numaralarla uyumu, kayıp veya çalıntı hayvanın varlığı, nakil araçlarının hayvan refahı açısından uygunluğu ve nakliyecilerin ilgili belgelere sahip olup olmadıklarının da kontrol edileceğini dile getiren Gümen, şunları kaydetti:

"İstasyonda yapılan denetleme ve incelemeler sonrasında sağlıklı hayvanlar yoluna devam edecek, hastalıklı hayvan tespitinde sevke asla müsaade edilmeyecek. Bunun yanında hayvansal ürünlerin de kontrolünü istasyonumuzda yapacağız. Kesim sonrası nakli gerçekleştirilen karkasların mühürlü olması, frigofirik araçlarda soğuk zincir şartlarında taşınması ve veteriner hekim kontrolünden geçtiğini ve sağlıklı olduğunu gösterir belgelere sahip olması gerekiyor. İstasyonda yapılan kontroller sonrası bu şartları taşımayan karkas ve sakatatların insan tüketimine sunulmasını engellemiş olacağız."

Türkiye Yüzyılı'nın üretimin ve üreticinin yüzyılı olacağını ifade eden Gümen, Bakanlık tarafından hayvan sağlığı, gıda güvenliği, insan sağlığını korumak amacıyla birçok çalışma yapıldığını, amaçlarının her zaman tarladan, çiftlikten çatala kadar olan süreçte gıda güvenliği ve arzını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrası istasyonu gezen Gümen, görevliler eşliğinde ilk denetimi gerçekleştirip, hayvanlarda hastalık olup olmadığı, küpe varlığı ve kayıtlarına ilişkin sevk raporlarını incelendi.

Açılışa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, kurum müdürleri ile görevliler katıldı.