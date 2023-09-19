Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu" açıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun Erzurum'da açıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun Erzurum'da açıldığını söyledi.

        Erzurum-Erzincan yolu üzerindeki Çiğdemli Mahallesi mevkisinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca 5 dönüm arazi üzerine kurulan, tüm bölümleri 7 gün 24 saat kontrol ve denetim yapacak şekilde ışıklandırılan, 11 gece görüş özellikli kamerayla donatılan istasyonun açılışı, Bakan Yardımcısı Gümen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gümen, burada yaptığı konuşmada, bulaşıcı hayvan hastalıklarının, hem hayvancılık anlamında hem de ekonomik anlamda büyük kayıplara sebep olduğunu söyledi.

        Türkiye’nin hayvan hastalıklarıyla mücadele etkin politika izlediğini ifade eden Gümen, "Önlediğiniz hayvan hastalığı hem ülke ekonomisine hem gıda arzına hem de en önemlisi insan sağlığına direkt olarak olumlu katkı sağlıyor." dedi

        Gümen, hayvan hastalıklarıyla mücadelede en etkin yolun kaynağında çözüm olduğunu, açılışını yaptıkları istasyonla bunu sağlamayı amaçladıklarını belirterek, böylelikle hem hastalığın diğer illere yayılmadan kaynağında çözüleceğini hem de üretici ve tüketicinin korunacağını belirtti.

        "Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum’da hayata geçti." diyen Gümen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Erzurum’dan sonra Elazığ ve Mersin'de de istasyon açılacağını aktardı.

        İstasyonda hayvanların aşılarının tam olup olmadığı, kulak küpelerinin varlığı ve sağlık raporunda yer alan numaralarla uyumu, kayıp veya çalıntı hayvanın varlığı, nakil araçlarının hayvan refahı açısından uygunluğu ve nakliyecilerin ilgili belgelere sahip olup olmadıklarının da kontrol edileceğini dile getiren Gümen, şunları kaydetti:

        "İstasyonda yapılan denetleme ve incelemeler sonrasında sağlıklı hayvanlar yoluna devam edecek, hastalıklı hayvan tespitinde sevke asla müsaade edilmeyecek. Bunun yanında hayvansal ürünlerin de kontrolünü istasyonumuzda yapacağız. Kesim sonrası nakli gerçekleştirilen karkasların mühürlü olması, frigofirik araçlarda soğuk zincir şartlarında taşınması ve veteriner hekim kontrolünden geçtiğini ve sağlıklı olduğunu gösterir belgelere sahip olması gerekiyor. İstasyonda yapılan kontroller sonrası bu şartları taşımayan karkas ve sakatatların insan tüketimine sunulmasını engellemiş olacağız."

        Türkiye Yüzyılı'nın üretimin ve üreticinin yüzyılı olacağını ifade eden Gümen, Bakanlık tarafından hayvan sağlığı, gıda güvenliği, insan sağlığını korumak amacıyla birçok çalışma yapıldığını, amaçlarının her zaman tarladan, çiftlikten çatala kadar olan süreçte gıda güvenliği ve arzını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

        Konuşmalar sonrası istasyonu gezen Gümen, görevliler eşliğinde ilk denetimi gerçekleştirip, hayvanlarda hastalık olup olmadığı, küpe varlığı ve kayıtlarına ilişkin sevk raporlarını incelendi.

        Açılışa, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, kurum müdürleri ile görevliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Haluk Levent’ten gazilere konser
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Kayalıklarda sıkışan köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu kurtarı...
        Kayalıklarda sıkışan köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu kurtarı...
        Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
        Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
        Erzurum'da 70 derece termal su için sondaj çalışması başlatıldı
        Erzurum'da 70 derece termal su için sondaj çalışması başlatıldı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu doğan yavrusu, koruma altına alındı
        Erzurum'da jandarmanın yaralı bulduğu doğan yavrusu, koruma altına alındı
        Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı