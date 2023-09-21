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        Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine Bilim Erzurum ile destek oluyorlar

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum, 6-14 yaş arası çocuklar için yürütülen proje ve çalışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:18
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        Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine Bilim Erzurum ile destek oluyorlar
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum, 6-14 yaş arası çocuklar için yürütülen proje ve çalışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek oluyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğinde 20 ay önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, 6-14 yaş arasındaki çocukların teknoloji ve bilim alanında yetişmesine olanak sağlıyor.

        Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 bini kapalı 20 bin metrekare alana inşa edilen merkezde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 7 farklı atölyede teknoloji ve bilim üzerine uzmanlardan hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

        Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitmenler, öğrencilere yaş gruplarına göre bilimsel konular anlatıyor.

        Ayrıca teknolojik ve bilimsel festivallere katılmak isteyen üniversite öğrencilerine de destek veren merkez, bünyesinde gerçekleşen çalışmaları sektörle buluşturmak konusunda da öncülük ediyor.

        Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak, AA muhabirine, merkezin her gün açık olduğunu ve öğrencilere hizmet verdiğini söyledi.

        Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olan merkezin gençlerin geleceğine ışık olacağını dile getiren Koçak, ülkede öne çıkan bir merkez olduklarını, diğerlerinden ayıran özeklerinden birinin de "Ön Kuluçka Girişim" bölümü olduğunu belirtti.

        Merkezde 20 ayda 90 bin öğrenciye eğitim ve etkinlik hizmeti verildiğini aktaran Koçak, şöyle devam etti:

        "Burada 6-14 yaş aralığına 7 atölyemiz var. Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım. Her biri kendi içinde hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza anlatıyoruz. Bir de DENEYAP Teknoloji Atölyelerimiz var. Sınavla aldığımız 160 öğrencimizden oluşuyor. 3 yıllık eğitimleri var. Tasarımdan başlayıp ana teknolojiye kadar gidiyor."

        Okullar için merkezde etkinlik düzenlendiğini, planetaryumda uzay gösterimine de yoğun ilgi olduğunu dile getiren Koçak, hafta sonları da bireysel başvuru yapanlara eğitim verildiğini bildirdi.

        - Bilim Erzurum'dan TEKNOFEST'e başvurular arttı

        Bir yılını dolduran merkezde onlarca bilim festivalinin gerçekleştirildiğini anlatan Koçak, şunları aktardı:

        "Liselilere yazılım üzerine, üniversitelilere TEKNOFEST üzerine eğitimlerimiz var. Bu işbirliğini de üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Ürün çıkarttığımız çalışmalar ve yarışmalara gittiklerimiz oldu. İlk yıl TEKNOFEST’e Erzurum’dan 500 başvurumuz vardı, ikinci yılımızda 2 bini aştık. İnşallah başarılarla bu sene daha da yükseğe hedefliyoruz."

        - Bilim Erzurum, "Girişim Kuluçkaları" ile öne çıkıyor

        Merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmaları ve girişim kuluçkalarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

        "Girişim atölyemizde, öğrencilerimize 'Bir girişim nasıl kurulur' bunun teorik ve pratiğini anlatıyoruz. Teknoloji atölyemiz var, içeriklerimiz çok daha genişliyor. Temel programlama, robotik kodlama, öğrencimiz devam etmek isterse yazılıma kadar gidebiliyoruz. Yazılımda öğrencimizin kendisi seçeceği alana göre belirliyor. Matematikte teorik ve pratik yine bir arada oluyor. Sadece teoriğini değil, pratiğini de anlatıyoruz. Uzay ve astronomi atölyemizde teorikle birlikte pratiğini de alıyor. Uygulamasını da birlikte yapıyor. Bazen gözlemlerimiz oluyor. Doğa bilimlerinde de fen, biyoloji, moleküler biyoloji olarak karışık fen bilimleri üzerine bir atölyemiz. Orada da teorik ve pratik bir arada oluyor. Tasarım atölyemizde şu an el sanatları ve becerileri üzerine eğitimlerimiz mevcut. Tarım atölyemizde, akıllı tarımın bir arada görüldüğü, bunun da kombinasyonu programlamayla bitirildiği bir atölyemiz. Hem geleneksel tarımı hem de teknoloji ile beraber işletilen tarımı birlikte öğreniyorlar."

        - Öğrencililer severek öğreniyor

        Bilim Erzurum'da matematik eğitmenliği yapan Abdulkadir Sümbül, öğrencilere matematiği sevdirerek öğrettiklerini söyledi.

        Merkezde eğitim alan 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ahmet Efe Çıbıkçı, "Kodlama, uzay, astronomi, doğa ile ilgili dersler görüyoruz. Okulda öğrendiklerimizi daha eğlenerek öğreniyoruz. Derslerimizi de tekrar etmiş oluyoruz." dedi.

        Okulda öğrendikleri dersleri Bilim Erzurum'da tekrar ettiklerini söyleyen 4. sınıf öğrenicisi 9 yaşındaki Ervanaz Yerli de eğitimlerde hem öğrenip hem de eğlendiklerini belirtti.​​​​

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