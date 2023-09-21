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        Erzurum'daki Buz Müzesi'nde atık metalden heykellerle temiz çevre mesajı veriliyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde kurulan Ata Buz Müzesi'nde yüksek lisans öğrencilerinin atık metallerden yaptığı heykellerden oluşan sergiyle temiz çevre mesajı veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:23
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        Erzurum'daki Buz Müzesi'nde atık metalden heykellerle temiz çevre mesajı veriliyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde kurulan Ata Buz Müzesi'nde yüksek lisans öğrencilerinin atık metallerden yaptığı heykellerden oluşan sergiyle temiz çevre mesajı veriliyor.

        "Türkiye'nin tek buz müzesi" olma özelliğini taşıyan, özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan çalışmaların yer aldığı müze için Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri projeler üreterek yeni sergiler hazırlıyor.

        Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan müzede açılan sergide, geri dönüşümün önemi, heykel bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Osman Yakıcı ile Hakan Demir'in "Buz ve Yanılsama" ve "Metalin Estetik Dönüşümü" çalışmasıyla anlatılıyor.

        Sergide, çöplerden ve hurdalıklardan toplanan atık metal parçalarla yapılan, buz içine yerleştirilen heykellerle insan hayatının gelip geçiciliği ile atıkların geri dönüşümüne dikkat çekiliyor.

        Serginin atık metal kısmını yöneten Demir, AA muhabirine, metalleri geri dönüşüme kazandırıp buzlarla topluma temiz çevrenin önemini anlattıklarını söyledi.

        - Buz ile metali birleştirdiler

        Sergide buz ile metali birleştirerek farklı bir sunum şekli hazırlamak istediklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Çalışmalarımızda metalin soğuk, buzun ise saf ve temiz yüzünü birleştirip buzun da insanlar gibi gelip geçici olduğunu, metalin ise daha uzun süreli var olduğunu anlattık. Endüstriyel metallerin geride bıraktığı atıkları geri dönüştürerek sanat eseri haline getirdik. Bu çalışmamızla insanlara, daha güzel çevre için sosyal mesaj veriyoruz. Eserler arasında buz içinde atık metallerden oluşan Atatürk portresi var. Yaklaşık 550 parça pulla Atatürk portresini oluşturduk. Geri dönüşüme kazandırarak atık metalleri değerlendirip sanat eserleri oluşturuyoruz."

        Serginin buz kısmını yöneten 48 yaşındaki Yakıcı ise sergi için 3 hafta eksi 5 derecede çalıştıklarını söyledi.

        Çevre farkındalığı için çabaladıklarını, sergide 10 eserin bulunduğunu anlatan Yakıcı, yanılsama olarak buzu ele aldıklarını, insanların geçmişten bu zamana kadar yaşadığı çevresel ortamın bilinç altındaki birikimi ile buradaki eserleri yorumlayıp anlamlandırmasını amaçladıklarını belirtti.

        Tekirdağ'da yaşayan ve şehre gezmeye gelen 22 yaşındaki Tuğçe Kara da serginin çok hoşuna gittiğini, eserler arasında en çok Atatürk portresini ile Türk bayrağını beğendiğini söyledi.

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