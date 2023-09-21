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        "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" Erzurum'da başladı

        Erzurum'da, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA), tarımda hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve etkilerine yönelik düzenlenen "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:59
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        "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" Erzurum'da başladı
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        Erzurum'da, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA), tarımda hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve etkilerine yönelik düzenlenen "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu" başladı.

        Atatürk Üniversitesi ev sahipliğiyle Mavi Salon'da düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, programda, doğal kaynakların tüketiminde ortaya çıkan daralmanın rekabeti daha acımasız hale getirdiğini ifade etti.

        Ülkelerin kendi toplumları için besin kaynaklarını yeterli düzeyde tutmaya çalıştığını belirten Şeker, şunları söyledi:

        "Çünkü insanların kendisinde olmayan, başkasında olan şeye karşı ilgisi artıyor. Petrol savaşları yaşadık. Demokrasi hikayesiyle petrol ve diğer enerji kaynaklarına el koymak için kırk takla atıyor. Sanayi Devrimi sonrasında aşırı enerji tüketimiyle emperyalizmin her türlü oyunlarını zulme varacak düzeyde uygulayan ülkeler şimdi gelişmekte olan ülkelere emir şeklinde 'karbon salınımında dikkatli olunsun, inekler az gaz çıkarsın' gibi komik düzeydeki eleştirileri söyleyebiliyorlar."

        "Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda ama G7 ve G8 ülkelerinin sorumluluğunun çok üst düzeyde olduğunu bilmek lazım." diyen Şeker, hoyratça kullanılan kimyasalların ekosisteme verdiği zararın şu anda sonuçlarının yaşandığını kaydetti.

        Suyun önemini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

        "Suyun olmadığı yerde hayat duruyor. Elimizdeki su kaynaklarına gözümüz gibi bakmalı, temiz tutarak israfı en aza indirmemiz gerekiyor. Sıfır Atık Projesi çok değerli. BM'de imzaya açılmış olan bu projenin dünya tarafından da iyi anlaşılması ve hakkının verilmesini ümit ediyoruz. Atıklarımızı iyi değerlendirmek ve doğal kaynaklarımızı daha az tüketerek gelecek nesillerin hakkına girmeden bu dünyadaki yaşantımızı sağlıklı şekilde sürdürmemiz gerekiyor."

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, üniversite olarak biyoçeşitlilik konusunu desteklerini, bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        İki gün sürecek sempozyumda, tarımda yapılan hatalı uygulamalar ve son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren iklim değişikliği nedeniyle tarımda ortaya çıkan biyoçeşitlilik kaybı ve olası etkilerinin konuşulduğu sempozyumda konuyla ilgili güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri uzmanlarca ele alınacak, sonuç raporu kamuoyuyla paylaşılacak.

        İlgili bakanlıklardan temsilciler, devlet ve vakıf üniversitelerinden öğretim üyeleri, sektörlerden araştırmacılar, uzman ve yöneticilerin de söz konusu programa katılması bekleniyor.

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