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        Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

        Erzurum'da, yürütülen çalışmalar neticesinde bir PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:58
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        Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
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        Erzurum'da, yürütülen çalışmalar neticesinde bir PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca örgüt mensuplarına yönelik yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bir teröristin kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

        Erzurum Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim olması sağlanan teröristin Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'ndan alınarak kente getirildiği bildirildi.

        Ailesiyle görüştürülen PKK'lı terörist, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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