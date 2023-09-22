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        Turistlere kayak garantisi veren Palandöken yeni sezona hazırlanıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Turistlere kayak garantisi veren Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni sezonda binlerce yerli ve yabancı kayakseverin ağırlanması için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:06
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        Turistlere kayak garantisi veren Palandöken yeni sezona hazırlanıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Turistlere kayak garantisi veren Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, yeni sezonda binlerce yerli ve yabancı kayakseverin ağırlanması için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektörün yatırımlarıyla "Kış turizminin parlayan kenti" olarak adından söz ettiren Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi ile yeni sezonda da kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ ekipleri, yaz ayı boyunca devam eden kış sezonu hazırlıkları kapsamında tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda çalışmalar yaptı.

        Bu sezon kar üzerinde bisiklet tutkunlarının kullanması için "Snow Downhill" pistleri de güncellenerek yeni sezona hazırlandı.

        Kayakseverlere 87 kilometre kayak olanağı sağlayan Palandöken'de, "kayak garantisi" veriliyor.

        Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'nde 2023-2024 kış sezonu hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

        - Bu sezon "aile kayak merkezi" vurgusu yapılacak

        Palandöken'in uluslararası bilinilirliğinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Bağrıyanık, "Bu sene özelinde Palandöken, daha çok aile kayak merkezi vurgusu ile hareket edecek. Çocuklara özel kamp programları, çocukların aileleri tarafından emanet edilebileceği güvenli lokasyonlar oluşturduk." dedi.

        Palandöken Dağı'ndaki otellerin tamamının yaz ayında yenileme çalışmaları yaptığını ifade eden Bağrıyanık, "Her yıl yükselen bir trendle kayak misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Geçen seneye göre yüzde 30'un üzerinde bir artış hedefliyoruz. Hali hazırda otellerimiz rezervasyonlarını almaya başladı. Güzel bir oranımız var. Aynı takvime göre geçen seneden daha fazla ilgi var." diye konuştu.

        - 150 günün üzerinde kayak yapılabiliyor

        Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 güne uzayan sezonun önemini vurgulayan Bağrıyanık, şunları kaydetti:

        "Bu rakam aslında bu sene ilave ettiğimiz suni kar hatları ile beraber çok daha geniş, çok daha fazla pistlerle 150 gün hedefini yakalamak istiyoruz. Aralık ayının ilk haftası itibarıyla kayak sezonunu açmış oluyoruz. Tabi bu sene meteorolojik veriler biraz daha erken gelmesini umut ettiriyor. Umuyorum ki Palandöken'in geçmiş yıllardaki tecrübesi, rakımı ve dağların konumu, nemin az olması, suni karlama ve operasyon kabiliyetimiz ile aralık ayının ilk haftasında yine sezonu açarız."

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