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        Erzurum'da iş garantili proje geliştirip lise mezunlarına istihdam oluşturdular

        Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ile hizmet veren Aras EDAŞ, sektördeki elektrik teknisyeni ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, Erzurum'da eğitimlerini tamamlayan 27 lise mezununa istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:04
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        Erzurum'da iş garantili proje geliştirip lise mezunlarına istihdam oluşturdular
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        Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ile hizmet veren Aras EDAŞ, sektördeki elektrik teknisyeni ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje kapsamında, Erzurum'da eğitimlerini tamamlayan 27 lise mezununa istihdam sağladı.

        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Bayburt'ta hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ'nin, sektördeki elektrik teknisyeni ihtiyacını karşılamak amacıyla Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Aras Akademi Meslek ve Teknik Lise Eğitimi Programı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında, mesleki ve teknik liselerdeki "Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Elektrik ve Elektronik Tesisatları Pano Montörlüğü", "Yenilenebilir Enerji", "Endüstriyel Bakım ve Onarım" gibi bölümlerde eğitim öğren öğrenciler için başvuru formları verildi.

        Başvuru formlarını alan liselerden yeni mezun 80 kişi, şirketin 1 haftalık 3 etaptan oluşan eğitim programına katılıp sınava girdi. Burada başarılı olan 27 kişi, 1 Ekim'de branşlarında işe başlayacak.

        Öğrencilerin istihdamı için de ek eğitimler devam edecek.

        Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda sektöre elektrik teknisyeni bulmakta güçlük çektiklerini, bunun için de proje geliştirdiklerini belirtti.

        Meslek liselerine istihdam için başvuru formları bırakıldığını belirten Akbaş, geri dönüş yapan tüm öğrencileri eğitim programına aldıklarını söyledi.

        Genç yeteneklere istihdam sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akbaş, "Yeni mezun olduğu için öncelikle biz bu arkadaşlara eğitim verelim istedik. Sahayı bilmiyor olabilirler. Biz de eğitelim sonra da bünyemize alıp çalıştıralım diye düşündük. Davet sonucu 80 kişi geldi. Üç gün bu arkadaşlarımıza eğitim verdik. Sınava tabi tuttuk ve sonra da mülakata aldık. Şu anda bu arkadaşlarımızın içerisinde seçilen 27 kişiyi, 1 Ekim itibarıyla işe başlatacağız. Diğer arkadaşların eğitim süreçleri devam edecek. Onları da belli bir seviyeye geldikçe kademeli olarak bünyemize katmayı hedefliyoruz." dedi.

        Hedeflerinin bölgedeki gençlere iş imkanı sağlamak olduğunu ifade eden Akbaş, "İnşallah Erzurum'da pilot olarak başlattık. Bunu diğer illerimizde de uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Liseden bu yıl mezun olan Muhammet Çarbuğa ise 3 etaplı eğitim sonucu iş sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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