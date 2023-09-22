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        Türkiye Bilimler Akademisi heyeti Erzurum'da Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi

        Erzurum'da, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) düzenlenen sempozyum için kente gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:04
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        Türkiye Bilimler Akademisi heyeti Erzurum'da Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi
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        Erzurum'da, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) düzenlenen sempozyum için kente gelen bilim insanları, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemede bulundu.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile merkez müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile beraberindekilere üniversite kampüsündeki merkezi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Şeker, burada yaptığı açıklamada, merkezin ve içerisinde bulunan müzenin önemine değinerek, Erzurum'un bilimle toplumu buluşturma noktasında önemli bir konuma sahip olduğunu aktardı.

        Biyoçeşitliliğin ekosistemde önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Şeker, "Günümüzde tehdit altında olan biyoçeşitliliğimizi korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için gerekli önlemleri almak oldukça kıymetlidir." dedi.

        Prof. Dr. Çomaklı ise merkez ile müzenin birlikte işlev sürdürecek şekilde tasarlandığını, çalışmaların 60 yıllık birikimle ortaya çıktığını aktardı.

        - Merkez, 60 yıllık koleksiyonlarla bir araya getirildi

        Merkezin ve müzenin Erzurum için bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

        "Doğu Anadolu, Türkiye ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası iş birliğiyle ülkemize ait bilimsel materyalleri, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu 60 yıllık koleksiyonlarla bir araya getirerek merkezimizi hayata geçirdik. Göreve geldiğim ilk günden itibaren kurulması yönünde yoğun bir gayret gösterdiğimiz bu merkezin bugün geldiği nokta bizler için gurur vesilesine dönüştü."

        Ziyaretin ardından katılımcılar merkezi ve müzeyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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