Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Erzurum'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Bisiklet Federasyonu onayı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 6 ülkeden 176 sporcu katılıyor.

İlk gün yarışmalarda elit erkekler ve kadınlar branşında sporcular parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Yarışmada, 1,8 kilometrelik Sultan Tahtı MTB C3 parkurunu 11 erkek ve 5 kadın sporcu tamamladı.

İlk gün etabındaki yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

- Elit erkekler kısa parkur:

1- Tomer Zaltsman (İsrail)

2- David Sulc (Çekya)

3- Ahmet Can Akpınar (Türkiye)

- Elit kadınlar kısa parkur:

1- Naama Noyman (İsrail)

2- Jana Czeczınkarov (Çekya)

3- Azize Bekar (Türkiye)

Yarışlar 24 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.