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        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erzurum'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:37
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        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor
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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen MTA Cup Rice Series Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erzurum'da devam ediyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Bisiklet Federasyonu onayı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 6 ülkeden 176 sporcu katılıyor.

        Yarışmaların ikinci gününde gençler ve elit branşlarında sporcular, Palandöken Dağı'nda hazırlanan zorlu parkurları önde tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

        Yarışmada, 4.2 kilometrelik Ejder 3200 MTB Cross Cuntry C2 parkurunu gençler branşında 11 erkek ve 3 kadın, elit branşında 13 erkek 6 kadın sporcu tamamladı.

        Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

        - Gençler erkekler:

        1- Fahrettin Badak (Türkiye)

        2- Almas Sagındıkov​​​​​​​ (Kazakistan)

        3- Arda Topal (Türkiye)

        - Gençler kadınlar:

        1- Yevgenıya Zaam​​​​​​​ (Kazakistan)

        2- Ekin Ereke (Türkiye)

        3- Madına Zhurtybayeva (Kazakistan)

        - Elit erkekler:

        1- Tomer Zaltsman (İsrail)

        2- David Sulc (Çekya)

        3- Ahmet Can Akpınar (Türkiye)

        -Elit kadınlar:

        1-Ana Czeczinkarov (Çekya)

        2- Naama Noyman (İsrail)

        3- Azize Bekar (Türkiye)

        Organizasyon, yarın düzenlenecek yarışların ardından ödül töreni ile sona erecek.

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