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        Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:56
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        Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde, eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan T.Y, evinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi B.Y. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.Y, eşi ve çocukları Z.Y, U.Y. ve M.Y'yi mutfaktan aldığı bıçakla evde rehin aldı.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ikna çabası karşılık bulamayınca, bölgeye özel harekat polisleri ekipleri istendi.

        Kapıyı kırarak içeri giren özel harekat ekipleri, rehin tutulan anne ve çocuklarını kurtardı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen baba T.Y. ise gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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