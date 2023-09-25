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        Erzurum'da yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldüren kişi tutuklandı

        Erzurum'da tartıştığı yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:25
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        Erzurum'da yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldüren kişi tutuklandı
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        Erzurum'da tartıştığı yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda Suriye uyruklu N.A. (29) kız arkadaşı Rus uyruklu Anastasia Emelianova (32) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada N.A, Emelianova'yı cam parçasıyla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede Emelianova'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli N.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan Emelianova'nın yazılım mühendisi olduğu, 1 ay önce ülkeye İstanbul'dan giriş yaptığı ve N.A. ile 6 aydır sosyal medya platformundan arkadaşlık yaptığı öğrenildi.

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