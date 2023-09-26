Erzurum Büyükşehir Belediyesi "İtfaiye Haftası" dolayısıyla etkinliği düzenledi Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Hafta kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda program düzenledi.

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Coşkun ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

İtfaiye erleri, metrelerce yükseklikten iplerle inerek, Başkan Sekmen'e Türk bayrağı takdim etti.

Programda, tulumbacılar teşkilatının tiyatro gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Sekmen, kentteki itfaiye ekipmanlarını güçlendirdiklerini söyledi.

İlçeler arası bölgelerde oluşturdukları ekiplerle yangınlara daha etkin mücadele vermek için planlamalar yaptıklarını anlatan Sekmen, 500 mahallede yangın vanaları oluşturduklarını, yangın vanası olmayan mahalle ve semtin kalmayacağını belirtti.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik de itfaiye erlerinin fedakarlıklarından bahsederek haftalarını kutladı.

Konuşmaların ardından Başkan Sekmen, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve belgesini, İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilerine teslim etti.

Heyet daha sonra alanda bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden oluşan stantları dolaştı.