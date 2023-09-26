Erzurum'da kadın kooperatiflerinin üyelerine iş geliştirme eğitimi veriliyor

Erzurum'da, Türkiye ve Avrupa Birliğince finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kooperatif üyelerine iş geliştirme eğitimi veriliyor.

Yakutiye ilçesinde bir otelde Ürün Geliştirme ve Marka tasarım Danışmanı Esma Civriv tarafından verilen eğitimlerin başlangıç programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve kentteki kadın kooperatiflerinin üyeleri katıldı.

Burada konuşan İlbaş, projeyle kadınların istihdamının artırılması, kooperatiflerinin gelişmesi ve teşvik edilip desteklenerek kadınların güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İlbaş, projede Erzurum'un pilot il seçildiğini belirterek, "Kentte, Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı toplam 18 kadın kooperatifi kurulmuş olup bunların 8'i şehrin merkez ilçelerindedir. Kadın Kooperatiflerimiz gıda, yöresel ürünler, el sanatları, karnavas dokuma, ehram ipliği ve çiçekçilik gibi pek çok alanda üretim yapmaktadırlar." dedi.

Eğitimlerin 5 gün süreceğini ifade eden İlbaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu proje desteğiyle geçtiğimiz yıl kadın kooperatifi ortaklarımıza yönelik 5 günlük eğitim programı başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, geçen yıl eğitimden faydalanamayanlar ve yeni kurulan kadın kooperatifleri ortakları için eğitim bir kez daha planlanmıştır. Bu sayede başlatılan eğitimin katılımcılara faydalı olmasını diliyorum."