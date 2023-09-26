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        Erzurum'da erkek arkadaşının öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadının son görüntüleri ortaya çıktı

        Erzurum'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından cam parçasıyla öldürüldüğü iddia edilen yabancı uyruklu yazılım mühendisi kadının, öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:41
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        Erzurum'da erkek arkadaşının öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kadının son görüntüleri ortaya çıktı
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        Erzurum'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından cam parçasıyla öldürüldüğü iddia edilen yabancı uyruklu yazılım mühendisi kadının, öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda erkek arkadaşı N.A. tarafından öldürülen Ukrayna uyruklu Anastasia Emelianova'nın ölümünde şüpheli farklı bir durumun olup olmadığını araştırmak için şehrin farklı noktalarındaki 15-20 saatlik ev ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

        Yapılan incelemelerde Emelianova'nın ölmeden birkaç saat önce kent merkezinde gezinti yaptığı anları tespit etti. Emelianova'nın caddeden yolun karşısına geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İncelemelerde Emelianova'nın kütüphaneye, pastaneye ve markete gitmesiyle günlük aktivitelerini yaptığı belirlendi.

        Erzurum Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan kadının, ailesine ulaşılmaya çalışılıyor.

        Öte yandan ilk ifadesinde kız arkadaşının ayağını cam sehpaya çarptığı için öldüğünü iddia eden N.A'nın avukatıyla verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda Suriye uyruklu N.A. (29), kız arkadaşı Ukrayna uyruklu Anastasia Emelianova'yı (32) tartışma sonucu cam parçasıyla ayağından yaralayarak öldürdüğü iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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